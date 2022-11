Karim Benzema, último consagrado com a Bola de Ouro, está de regresso a França por estes dias e aproveitou para, na sexta-feira, mostrar o troféu no estádio do Lyon, clube onde se formou. O avançado gaulês deu ainda uma entrevista ao Téléfoot, onde revelou que o antigo companheiro Cristiano Ronaldo ainda não o felicitou pela conquista do passado mês de outubro.

«Não, ainda não. Tranquilo», limitou-se a dizer o avançado do Real Madrid.

Note-se que Ronaldo e Benzema partilharam o balneário merengue durante nove temporadas.