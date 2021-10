O ministério público francês pediu, esta quinta-feira, dez meses de prisão com pena suspensa e 75 mil euros de multa para o futebolista gaulês Karim Benzema, acusado de cumplicidade num caso de chantagem ao colega de seleção e compatriota Mathieu Valbuena.

A pena pedida em Versalhes, contra o avançado do Real Madrid, é a mais baixa dos cinco arguidos julgados desde o início da semana: os outros quatro são alvo de sentenças pedidas entre 18 meses de pena suspensa até quatro anos na prisão.

Benzema não compareceu ao julgamento na quarta-feira. O advogado alegou «motivos profissionais», uma vez que Benzema jogou na noite de terça-feira na Ucrânia, para a Liga dos Campeões, no Shakhtar Donetsk-Real Madrid.

Por seu turno, Valbuena testemunhou e admitiu ter-se sentido «assustado, transtornado e em perigo» na tentativa de chantagem de que terá sido alvo.

Tudo terá começado quando Valbuena pediu a Axel Angot, residente em Marselha, para transferir ficheiros do seu telemóvel para um novo dispositivo. E este encontrou imagens com conteúdo sexual, e, juntamente com Mustapha Zouaoui, teria ameaçado Valbuena de tornar o conteúdo público.

Para ter um intermediário, a dupla contactou Karim Zenati, amigo de infância de Benzema. Este falou posteriormente com Valbuena, tentando convencê-lo a falar com o seu conhecido - daí a vítima acreditar que o seu parceiro de seleção fazia parte da conspiração. Benzema, que garantiu na altura que só «queria ajudar um amigo, sem causar dano a Valbuena», é acusado de orientar o amigo sobre como este deveria negociar diretamente com Valbuena.