O futebolista francês Karim Benzema é baixa de vulto no Real Madrid para a receção ao Barcelona, da 29.ª jornada da liga espanhola (20h00), devido a lesão no gémeo da perna esquerda.

Na conferência de imprensa de antevisão ao encontro, ao final da manhã deste sábado, o treinador da equipa espanhola, Carlo Ancelotti, confirmou a ausência do avançado, algo que já tinha sido antecipado pela imprensa espanhola depois de o gaulês não ter iniciado o treino matinal.

Além de falhar «El Clásico», Benzema não vai à seleção francesa, pela qual ia disputar dois particulares, ante Costa do Marfim (25 março) e África do Sul (29 março).

«Karim [Benzema] e Mendy não podem jogar amanhã e ficam aqui na próxima semana, a trabalhar connosco. Amanhã, [o Benzema] não pode jogar porque não treinou, sente um desconforto. Obviamente, ele é uma parte importante da equipa. Tem 34 anos e às vezes isto pode acontecer com ele. São desconfortos pequenos e já recuperou rapidamente [no passado]. Quando voltou, fez a diferença. Temos mais duas semanas para trabalhar com ele e vai voltar a fazer a diferença. Não me preocupa que não jogue amanhã, porque temos tempo para que jogue a reta final da época e para que marque a diferença», afirmou Ancelotti, na antevisão, garantindo que já sabe quem vai jogar, mas não deixando o nome do substituto.