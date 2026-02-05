VÍDEO: hat-trick de Karim Benzema na estreia pelo Al Hilal
Avançado ex-Al Ittihad ainda participou em mais um golo
O Al Hilal é uma equipa ainda mais forte com Karim Benzema. O Bola de Ouro de 2022 teve uma estreia para recordar ao serviço da nova equipa, na tarde desta quinta-feira. Marcou um hat-trick na goleada por 6-0 sobre o Al Okhdood.
Benzema estreou-se a marcar aos 31 minutos e logo com de calcanhar, após bela iniciativa do capitão Salem Al Dawsari. Benzema bisou aos 60m e completou o hat-trick aos 64 minutos, novamente com assistência de Al Dawsari.
Uma estreia em grande para Karim Benzema
Aos 70m, o VAR validou o golo de Malcom com assistência de Karim Benzema (havia dúvidas quanto à posição do brasileiro e Al Dawsari fez os últimos dois golos. Rúben Neves foi titular pela equipa de Simone Inzaghi.
O Al Hilal goleia e é primeiro classificado com 50 pontos, mais três do que o Al Ahli. Isto acontece um dia antes do Al Nassr-Al Ittihad, outro jogo determinante para o topo da tabela.