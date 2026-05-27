Lembra-se de Peter Schmeichel ao serviço do Sporting? Pois bem, os anos passaram e até já o filho, que passou parte da adolescência em Portugal, retirou-se. Aos 39 anos, Kasper anunciou o ponto final na carreira de futebolista.

Numa mensagem partilhada nas redes sociais, o já experiente guardião, que estava ao serviço do Celtic, explicou a decisão.

«Na verdade, esta foi uma decisão que me foi imposta pela necessidade. Consultei vários cirurgiões e especialistas sobre o meu ombro. Disseram-me para não contar com a possibilidade de voltar a jogar futebol ao mais alto nível. As nossas conversas centraram-se menos em jogar futebol e mais no tipo de vida que quero levar daqui para a frente. 'Será que vou conseguir pegar nos meus filhos? Será que vou conseguir sair e levar uma vida ativa?' O meu sonho e a minha esperança eram fazer a cirurgia e lutar para voltar a jogar futebol. Pensei muito nisso, mas agora acredito que chegou a hora», admitiu.

Kasper acumulou 120 internacionalizações pela Dinamarca, jogando em clubes como Leicester, Nice, Anderlecht ou Notts County. Foi campeão inglês ao serviço do Leicester naquela sensacional época de 2015/16 e representou o clube em 479 ocasiões.