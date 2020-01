O avançado japonês Kazuyoshi Miura vai continuar nos relvados por mais uma época e, aos… 52 anos (!), renovou contrato com o Yokohama FC, para a época 2020.

Kazu Miura, desde 2006 de forma ininterrupta no atual clube, vai integrar o plantel que subiu esta temporada ao principal campeonato do Japão, após o segundo lugar na liga J2 em 2019.

Lenda do futebol nipónico, Miura parte para a 35.ª época como futebolista sénior, após ter representado vários clubes brasileiros, como Santos, Coritiba, XV de Jaú ou CRB. Na Europa, jogou no Génova e no Dínamo Zagreb. Passou ainda pela Austrália, onde jogou no Sydney FC. No país natal, representou ainda o Vissel Kobe, Tokyo Verdy e Kyoto Sanga.

Miura vai fazer 53 anos a 26 de fevereiro.

