O futebolista japonês Keisuke Honda, que há dez dias foi oficializado como reforço do Neftçi do Azerbaijão, renovou contrato como selecionador do Cambodja até 2023.

A confirmação foi feita pela Federação do Cambodja esta quarta-feira, tendo Honda assinalado também a renovação do vínculo enquanto técnico da seleção com uma mensagem no Twitter.

Honda lembrou que o vínculo tem na mira o projeto para os Jogos do Sudeste Asiático de 2023, ano da 32.ª edição da prova, que se realiza precisamente no Cambodja, em Phnom Penh, a capital.

«Estou honrado por termos estendido contrato com a seleção nacional de Cambodja até 2023, onde vão realizar-se os Jogos do Sudeste Asiático», escreveu Honda, na sua conta oficial no Twitter.

Recorde-se que o extremo nipónico de 34 anos ia reforçar o Portimonense, mas viu impossibilitada a sua inscrição nos algarvios ainda para esta época.

Honda tinha rescindido com o Botafogo e foi apresentado pelo Portimonense a 6 de fevereiro, mas um erro na interpretação do regulamento impediu a inscrição: para ser registado como jogador livre, fora da janela de transferências, o atleta tinha de estar livre desde outubro último.

O japonês continuou a treinar com a equipa, tendo ficado em cima da mesa a possibilidade de ser inscrito para 2021/2022, tal como o ex-FC Porto Imbula, mas surgiu depois o projeto do Neftçi, clube que ainda não teve jogos desde que Honda foi oficializado, o que ainda não proporcionou a sua estreia.