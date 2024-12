A apresentadora de futebol Kelly Cates vai deixar a Sky Sports para substituir Gary Lineker no programa BBC Match of the Day. A informação está a ser avançada desde domingo pela imprensa inglesa.

Kelly Cates, de 49 anos, filha do antigo futebolista e treinador Kenny Dalglish, deverá dividir, de acordo com o Daily Mail, responsabilidades na apresentação do famoso programa televisivo de futebol com Gabby Logan e Mark Chapman na próxima época.

A saída de Lineker no final da época 2024/25, ao fim de 25 anos de apresentação do programa, desde 1999, tinha sido confirmada há pouco mais de um mês, a 12 de novembro. Lineker vai continuar à frente da cobertura da Taça de Inglaterra em 2025/26 e só vai deixar a BBC em definitivo depois do Mundial 2026 de futebol.

Contactada pelo The Guardian, a BBC afirmou ter como política não «comentar especulações». Já um porta-voz da Sky Sports diz que, face às notícias veiculadas, não tem «nada a acrescentar».

Cates apresenta as transmissões ao vivo da Premier League, na Sky Sports, desde 2017.