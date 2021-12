O brasileiro Kelvin, ex-FC Porto, vai prosseguir a carreira no Club Always Ready, da Bolívia.

O avançado de 28 anos vai representar o 12.º clube da carreira, naquela que é a primeira experiência fora do Brasil ou Portugal.

Na publicação do clube boliviano foi descrito como um «reforço de luxo».

Formado no Paraná, Kelvin jogou no FC Porto e foi cedido pelos dragões ao Rio Ave, Palmeiras, São Paulo e Vasco. Depois de se desvincular dos azuis e brancos, em 2018, alinhou no Fluminense, Coritiba, Avaí, Botafogo e Vila Nova, emblema que representou em 2020.