O Chelsea oficializou esta segunda-feira a contratação da jovem promessa equatoriana Kendry Páez, que alinha no Independiente del Valle.

O médio-ofensivo de 16 anos vai juntar-se aos blues depois de completar o 18.º aniversário.

Páez estreou-se pela equipa principal do Independiente del Valle esta temporada, tendo somado seis jogos e um golo.

Também esta época, deu nas vistas no Sudamericano sub-17, ao marcar dois golos e dar seis assistências pelo Equador, vice-campeão da prova. Mais recentemente, esteve ao serviço da seleção no Mundial sub-20, tendo somado um golo e quatro assistências em quatro partidas, até à eliminação nos oitavos de final.

