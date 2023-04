Associado ao Benfica como potencial reforço para o lado esquerdo da defesa, Milos Kerkez marcou um golaço na vitória do AZ Alkmaar no reduto do Fortuna Sittard (0-3), neste domingo.

Ao minuto 42, o jogador húngaro pegou na bola antes do meio e só parou para festejar o segundo golo da sua equipa, concluído de pé direito.

Ora veja: