Ausente dos relvados desde agosto, Kevin de Bruyne regressou à competição pelo Manchester City no último fim de semana, diante do Huddersfield. O internacional belga assumiu que ainda está longe da condição física ideal e ainda deixou, em tom de desabafo, uma perspetiva diferente do habitual quanto à período em que esteve afastado.

«Senti-me bem, sei que ainda não estou perto do nível a que preciso de estar, mas é parte do processo de recuperação das últimas semanas», começou por dizer, em entrevista à TNT Sports.

«Para ser sincero, por um lado, eu aproveitei. Claro que no início é um grande choque, mas depois sei que vou estar de fora cinco meses. Depois da reação inicial, foquei-me em trabalhar duro no tempo de trabalho e, por outro lado, desfrutar um pouco das coisas que não conseguia fazer com a minha família e amigos. Encarei dessa maneira. Talvez tenha sido bom para me renovar. Foi bom levar os meus filhos às atividades deles e aos jogos. Até fui de férias, o que nunca é possível durante a época. Foi um pouco diferente», confessou.

De Bruyne assumiu ainda que sentiu falta da competição nos últimos meses, assim como dos momentos de balneário com os restantes colegas, mas garantiu que não tinha saudades de dar entrevistas.