Kevin-Prince Boateng anunciou esta terça-feira que vai terminar a carreira no final da próxima temporada, poucos dias depois de ter renovado por mais uma temporada com o Hertha Berlim, clube onde começou a bem preenchida carreira.

«Esta é a minha última temporada como jogador de futebol profissional. Não importa o que aconteça. Mesmo que joguemos na Liga dos Campeões no próximo ano, esta será a minha última época», referiu o experiente jogador de 35 anos.

O internacional ganês, irmão do internacional alemão Jerome Boateng, começou a carreira no Hertha, há mais de vinte anos, e depois jogou sucessivamente no Tottenham, Borussia Dortmund, Milan, Portsmouth, Schalke, Las Palmas, Eintracht Frankfurt, Sassuolo, Barcelona, Fiorentina, Besiktas e Monza, antes de regressar ao Hertha na temporada passada.