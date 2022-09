O internacional português Kévin Rodrigues abriu caminho, esta segunda-feira, à vitória do Adana Demirspor na receção ao Trabzonspor, por 3-2, em jogo da 6.ª jornada da primeira liga turca.

Com um remate potente de pé esquerdo, num livre direto, o luso-francês de 28 anos inaugurou o marcador ante o atual campeão em título, naquele que foi o seu segundo golo em 2022/23.

O Trabzonspor fez o 1-1 de penálti por Bakasetas (36m) e na segunda parte a dose repetiu-se, com o Adana a marcar o 2-1 por Ndiaye (55m) e Bozok a operar nova resposta dos visitantes (84m). A diferença acabou por ser feita por Akaydin, que deu o triunfo ao Adana em tempo de compensação (90+4m).

Um resultado que deixa o Adana em quarto lugar, com 13 pontos, a um do líder Konyaspor e com os mesmos de Basaksehir e Besiktas, segundo e terceiro respetivamente.