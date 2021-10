O lutador russo Khabib Nurmagomedov esteve em Old Trafford no sábado, a assistir ao Manchester United-Everton, tendo estado com o futebolista português Cristiano Ronaldo num frente a frente diferente.

Os dois partilharam alguns momentos nas instalações do estádio e encostaram testa com testa. O resultado? Uma gargalhada mútua e um abraço no final.

As imagens foram partilhadas por Khabib através das redes sociais, nas quais se vê ainda o lutador com outras figuras do Manchester United, como Paul Pogba ou o antigo treinador Sir Alex Ferguson.