Em época de estreia, Khvicha Kvaratskhelia foi considerado o melhor jogador da liga italiana, em 2022/23.

O internacional georgiano, de 22 anos, foi um dos principais responsáveis pela conquista do scudetto pelo Nápoles, com 12 golos e 10 assistências no campeonato, apesar de ainda faltar uma jornada por disputar.

Il migliore in assoluto 🔥



Kvaratskhelia è il miglior giocatore del campionato 🙌



Una stagione di debutto fenomenale che gli vale un meritatissmo posto nel Team Of The Season della Serie A 😍#TOTS @EA_FIFA_Italia pic.twitter.com/4Md15EnJnA — Lega Serie A (@SerieA) June 2, 2023

De resto, os campeões italianos também viram o sul-coreano Kim Min-Jae ser eleito o melhor defesa da competição, enquanto Victor Osimhen arrecadou o prémio de melhor avançado, depois de ter marcado 25 golos na liga.

Ivan Provedel (Lazio) e Nicolo Barella (Inter de Milão) foram considerados melhor guarda-redes e melhor médio, respetivamente.