O Nápoles atestou o estatuto de líder na liga italiana e venceu na noite desta terça-feira, na visita ao Milan, por 2-0, no jogo grande da 10.ª jornada da Serie A.

Com o português Rafael Leão no banco, o Milan ficou em desvantagem logo aos cinco minutos de jogo. Numa boa jogada coletiva pelo meio, Zambo Anguissa assistiu Romelu Lukaku, que aguentou o duelo com Strahinja Pavlovic e rematou de pé esquerdo, rasteiro junto ao poste, para bater Mike Maignan.

O 2-0 surgiu já perto do intervalo, por Khvicha Kvaratshkelia, aos 43 minutos. O internacional georgiano, pela esquerda do ataque, encarou Emerson Royal, fugiu para o meio, Youssouf Fofana também não conseguiu bloquear a investida e o jogador do Nápoles rematou forte, com a bola a entrar junto ao poste mais distante.

Logo a abrir a segunda parte, Álvaro Morata marcou para o Milan, aos 47 minutos, mas o golo acabou por ser anulado, com recurso ao vídeo-árbitro, por fora-de-jogo do avançado espanhol.

Rafael Leão entrou aos 62 minutos para a saída de Noah Okafor, na mesma altura que Paulo Fonseca lançou Christian Pulisic, para a saída de Emerson Royal, à procura de alterar o resultado. Porém, o marcador não mais mudou no Giuseppe Meazza.

Com este resultado, o Nápoles mantém a liderança, tendo agora 25 pontos, à condição mais sete do que o 2.º classificado, o Inter de Milão. O Milan mantém-se com 14 pontos, no 8.º lugar, mas pode descer uma posição ao fim da jornada, caso o Torino, 9.º com 14 pontos, pontue na visita à Roma.

Nos outros dois jogos que abriram a jornada, esta tarde, o Bolonha, adversário de Sporting e Benfica na Liga dos Campeões, venceu por 2-0 na visita ao Cagliari. Riccardo Orsolini (35m) e Jens Odgaard (51m) fizeram os golos da equipa comandada por Vincenzo Italiano.

O Lecce recebeu e venceu o Hellas Verona por 1-0, com um golo de Patrick Dorgu, aos 51 minutos. O português Dani Silva entrou aos 84 minutos no Hellas Verona.