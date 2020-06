O representante de David Luiz, Kia Joorabchian, esclareceu que o futebolista brasileiro não quer voltar ao Benfica no futuro imediato e garante que é provável o defesa brasileiro continuar no Arsenal, apesar de o prazo para a opção de mais uma época que o clube tinha para exercer tenha expirado.

O empresário anglo-iraniano diz que o ex-Benfica, que revelou o desejo de regressar à Luz caso estivesse bem fisicamente, não quer deixar Londres, aguardando para debater o futuro em breve.

«O que ele disse foi: “se a oportunidade surgir no futuro – antes de eu me retirar – posso voltar ao Benfica e acabar a minha carreira onde a comecei”. Mas ele nunca disse que queria voltar ao Benfica agora», apontou.

«O Arsenal tinha uma opção, que expirou. Também tivemos a pandemia e a opção [ndr: de mais uma época] expirou a meio da pandemia. Estamos conscientes da situação e a tentar, aos poucos, voltar ao ‘novo normal’. Estas situações contratais, renovações, se ele fica ou sai… vamos resolver», afirmou Joorabchian, em declarações à Sky Sports, no domingo.

«O David vai sentar-se com o Arsenal antes de a época começar, vai conversar e ambas as partes vão decidir se ele fica ou sai. As hipóteses são altas [ndr: de David Luiz continuar no Arsenal na próxima época]. Não há desejo de sair», defendeu o agente do também antigo jogador do Paris Saint-Germain, Chelsea e Vitória.