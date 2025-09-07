VÍDEO: Kika brilha e Barça atropela num jogo com dois golos do meio-campo
Internacional portuguesa bisa em assistências frente ao Athletic Bilbao
O Barcelona goleou este domingo o Athletic Bilbao, por 8-1, num jogo em que Kika Nazareth bisou em assistências e houve dois golos do meio-campo.
A disputar a segunda jornada do campeonato espanhol, a equipa feminina do Barcelona chegou ao intervalo a vencer por 4-0. Vicky López abriu o marcador aos 15 minutos e Patri Guijarro aumentou a vantagem com um golaço a vários metros da baliza.
O 3-0 e o 4-0 foram apontados por Ewa Pajor, que combinou sempre com as assistências da portuguesa Kika Nazareth. No terceiro golo, a polaca agradeceu mesmo uma notável assistência da internacional lusa.
Na segunda parte, Maite Zubieta ainda reduziu com um golo do meio campo, mas não evitou a derrota. Um autogolo de Nanclares, um bis de Aitana Bonmati e um terceiro golo de Vicky López selaram o marcador.
O Barcelona segue em primeiro, com dois jogos, seis pontos, 16 golos marcados e apenas um sofrido.