O antigo futebolista argentino Kily González é o novo treinador do Rosario Central, clube no qual já trabalhava dentro da estrutura técnica, na equipa de reservas.

Kily assinou contrato por 18 meses, informou o Rosario, em comunicado, na terça-feira.

Aos 45 anos, Kily assume pela primeira vez na carreira um projeto como treinador principal da primeira equipa de um clube.

Notabilizado no futebol europeu pelas três épocas no Inter de Milão, outras tantas no Saragoça e quatro no Valência, Kily assume novas funções no clube que representou como jogador entre 1993 e 1995, de 2006 a 2009 e em 2010/2011. Jogou ainda no San Lorenzo e no Boca Juniors.