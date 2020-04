Com o líder Kim Jong-un alegadamente em estado crítico após uma operação ao coração, o mundo centra atenções para Kim Yo-jong, irmã mais nova do líder da Coreia do Norte e apontada como sua sucessora.



A mulher mais poderosa do país que tem sido, até então, o braço direito do irmão, quatro anos mais velho. Consta que ela é o cérebro por trás da imagem de Kim, tanto dentro como fora do território norte-coreano. Os dois são bastante próximos, tendo inclusive vivido juntos durante alguns anos em Berna, na Suíça, local onde estudaram.



Formada em Ciências da Computação, Kim Yo-jong é a número dois do Departamento de Propaganda e Agitação da Coreia do Norte e membro do comité executivo do Partidos dos Trabalhadores da Coreia do Norte.



Entrou na vida política com 20 anos, em 2007, integrando o Comité da juventude do partida, então pela mão do seu pai. A partir de 2011, altura em que o irmão mais velho assumiu o poder, tomou um lugar ao seu lado, tendo o acompanhado por exemplo na cimeira com o líder do Estados Unidos, Donald Trump, em Hánoi.



Kim Jong-un não é visto desde 11 de abril, tendo mesmo falhado a presença na cerimónia que celebra o regime. A CNN adiantou que o líder da Coreia do Norte está em estado crítico (leia mais no site da TVI24).

