O Fenerbahçe confirmou nesta quarta-feira que está em negociações com o Nápoles para a transferência de Kim Min-Jae.

De resto, Jorge Jesus já tinha dado como certa a saída do central sul-coreano, que era visto como um dos jogadores mais influentes no conjunto de Istambul, apesar de apenas ter chegado na última época, proveniente do Beijing Guoan.

Kim Min-Jae é, então, o eleito pelo Nápoles para colmatar a vaga deixada no eixo da defesa com a saída de Kalidou Koulibaly para o Chelsea. Antecipando esta perda, o Fenerbahçe já recrutou Gustavo Henrique, central que trabalhou com Jesus no Flamengo.