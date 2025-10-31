Internacional
Há 18 min
VÍDEO: Marcelo «entorta» adversário com finta do outro mundo
Antigo jogador do Real Madrid contina a espalhar magia, agora na Kings League
RAS
Quem sabe nunca esquece, não é verdade? Aos 37 anos, Marcelo, internacional brasileiro que marcou uma era no Real Madrid, validou essa máxima na estreia na Kings League espanhola com um pormenor técnico que deixou “todo o mundo” boquiaberto.
O lance nem resultou em golo, mas, honestamente, o que é que isso interessa aqui?
