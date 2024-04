A tarde deste domingo foi de festa em Leverkusen, mas para Kingsley Coman foi o terminar de um recorde histórico e verdadeiramente sensacional.

Isto porque desde que é jogador profissional, o internacional francês conquistou sempre o campeonato nacional, pelo clube que representava. No total, Coman tem no palmarés 12 troféus, oito conquistados no Bayern Munique, entre as temporadas 2015/16 e 2022/23, dois títulos de campeão italiano pela Juventus, nas épocas 2014/15 e 2015/16, assim como duas ligas francesas, ao serviço do PSG entre 2012/13 e 2013/14.

Kingsley Coman ocupa de resto o «top-5» de jogadores com mais campeonatos conquistados na carreira, com os mesmos 12 de Gary Neville, Paco Gento e Lionel Messi, apenas ultrapassado pelo galês, Ryan Giggs, que tem no palmarés 13 títulos de campeão, todos conquistados com a camisola do Manchester United.