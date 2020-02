Emoção, memórias, lágrimas e muitos adereços no último adeus público ao antigo basquetebolista Kobe Bryant, esta segunda-feira, no Staples Center, casa dos Lakers, em Los Angeles.

Cerca de 20 mil pessoas – e muitas outras, sem bilhete, no exterior do pavilhão – lembram, nesta manhã e tarde, nos Estados Unidos, uma das maiores lendas do basquetebol mundial, uma das nove vítimas de um acidente de helicóptero em Calabasas, no passado dia 26 de janeiro. Ao todo, de acordo com a imprensa norte-americana, cerca de 90 mil tinham solicitado ingresso para a cerimónia.

A mulher de Kobe, Vanessa Bryant, já tinha assinalado, este mês, o simbolismo da data da homenagem desta segunda-feira: 24/02/2020. O 24 em alusão a um dos números que o antigo basquetebolista vestiu na carreira; o 2 relativo ao número que a filha Gianna, também vítima no acidente aéreo, vestia no basquetebol; e o 20, que lembra o número de anos que Kobe jogou nos Lakers.

Entre as figuras presentes na cerimónia no Staples Center, além dos pais de Kobe, Joe e Pamela, estiveram vários antigos e atuais basquetebolistas, como Shaquille O’Neal, Magic Johnson, Dwyane Wade ou Stephen Curry. Os cantores Kanye West e Jennifer López foram outros dos presentes, tal como Kim Kardashian.

Numa das atuações da cerimónia, a cantora Beyoncé homenageou Kobe Bryant num medley, com as canções 'XO' e 'Halo'. 'XO' era uma das músicas favoritas do antigo atleta.

A atuação de Beyoncé em memória de Kobe Bryant:

Depois de Vanessa, Michael Jordan foi uma das figuras no Staples

Também lenda do basquetebol norte-americano e mundial, tal como Bryant, o antigo jogador Michael Jordan, notabilizado pela carreira ao serviço dos Chicago Bulls, protagonizou outro dos discursos mais emocionantes, depois do de Vanessa Bryant.

«Talvez surpreenda as pessoas que Kobe e eu fôssemos amigos, mas nós éramos amigos muito próximos. O Kobe era o meu querido amigo, o meu pequeno irmão. Todos, sempre, queriam falar das comparações entre mim e ele. Eu só queria falar do Kobe». Estas foram algumas das primeiras palavras na abertura do discurso, já com as lágrimas nos olhos.

«Ele queria ser o melhor basquetebolista que conseguisse ser. E como eu o conheci, eu queria ser o melhor irmão mais velho que conseguisse. Fiquei muito orgulhoso que, à medida que conhecia o Kobe Bryant, via que ele só estava a tentar ser melhor pessoa, um melhor jogador de basquetebol. Falávamos de negócios, sobre família, sobre tudo. E ele só estava a tentar ser melhor pessoa», continuou, antes de um momento que protagonizou uma gargalhada geral, estendida a Vanessa Bryant: a lembrança de um meme viralizado ao longo dos últimos anos… do próprio Michael Jordan, a chorar.

«Agora ele pegou-me… tenho de olhar para mais um meme a chorar para os próximos [anos]… Eu disse à minha mulher que não ia fazer isto porque não queria ver isso [mais memes seus] nos próximos três ou quatro anos. Isto é o que o Kobe Bryant me faz. Ele sabe como levar-te a um ponto em que te toca a nível pessoal. Ele pode ir buscar o melhor de ti. E fez isso por mim», afirmou.