Konrad de la Fuente é reforço do Marselha por quatro anos, até 2025. A transferência do jogador, que sai do Barcelona rumo aos franceses, foi confirmada esta terça-feira pelos dois clubes.

Em comunicado, o Barcelona dá conta de que os dois clubes «chegaram a acordo para a transferência de Konrad de la Fuente por três milhões de euros» e que o clube catalão «reserva uma percentagem da futura venda do jogador».

Já o Marselha, que não detalha os valores da transferência, comunicou, em nota oficial, que o extremo de 19 anos assinou vínculo por quatro anos.

Em junho de 2020, o internacional norte-americano tinha renovado até 2022 com o Barcelona e ficado com uma cláusula de rescisão de 50 milhões de euros, que dobraria com a promoção à equipa principal.

De la Fuente chegou mesmo a jogar em 2020/2021 pelo conjunto principal, com duas aparições na Liga dos Campeões e uma na Taça do Rei.