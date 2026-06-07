Internacional
Há 1h e 28min
Kosovo em luto: Fatjon Bunjaku morre em grave acidente de viação
Promessa de 22 anos era presença habitual nas seleções jovens do seu país
Promessa de 22 anos era presença habitual nas seleções jovens do seu país
A Federação de Futebol do Kososvo anunciou que o jovem jogador Fatjon Bunjaku morreu este domingo na sequência de um grave acidente de viação, na autoestrada N2, perto da localidade de Vushtrri.
O avançado de 22 anos era considerado uma promessa do futebol no Kosovo, tendo conquistado o seu lugar na equipa sub-21 nacional.
Na temporada 2025/26, Fatjon vestiu a camisola do AF Elbasani, da primeira divisão da Albânia, onde disputou 31 jogos e marcou três golos.
Bunjaku contava ainda com passagens por Malisheva, Gjilani e Liria.
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