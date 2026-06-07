A Federação de Futebol do Kososvo anunciou que o jovem jogador Fatjon Bunjaku morreu este domingo na sequência de um grave acidente de viação, na autoestrada N2, perto da localidade de Vushtrri. 

O avançado de 22 anos era considerado uma promessa do futebol no Kosovo, tendo conquistado o seu lugar na equipa sub-21 nacional. 

Na temporada 2025/26, Fatjon vestiu a camisola do AF Elbasani, da primeira divisão da Albânia, onde disputou 31 jogos e marcou três golos.

Bunjaku contava ainda com passagens por Malisheva, Gjilani e Liria.