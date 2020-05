Benfica (24.º) e FC Porto (30.º) estão na lista dos 32 clubes de futebol europeus com maior valor comercial, segundo um estudo divulgado estaquinta-feira pela auditora KPMG, numa lista que é liderada pelos espanhóis do Real Madrid.

O Benfica, que subiu dois lugares em relação ao ano passado e é o 24.º entre os 32 clubes mais valorizados da Europa, tem um valor comercial de 410 milhões de euros, enquanto o FC Porto, que no ano passado não figurava na lista, surge agora em 30.º, com um valor de 313 milhões de euros.

Os espanhóis do Real Madrid continuam a liderar a lista, com um valor de 3.478 milhões de euros, seguidos pelos ingleses do Manchester United, avaliados em 3.342 milhões de euros.

No terceiro lugar surge agora o Barcelona, com 3.193 milhões de euros, tendo ultrapassado os alemães do Bayern Munique, que, avaliados em 2.878 milhões de euros, estão agora no quarto lugar.

A lista de 32 clubes divulgada pela auditora KPMG é dominada pelos clubes dos Big-5, os cinco grandes campeonatos (Inglaterra, Espanha, Alemanha, Itália e França), com apenas cinco exceções. Para além de Benfica e FC Porto, os holandeses do Ajax (23.º) e os turcos do Galatasaray (27.º) e Besiktas (31.º) também surgem na lista.

O relatório tem por base uma análise das últimas demonstrações financeiras disponíveis dos clubes, levando em conta cinco métricas específicas do futebol: lucro, potencial desportivo, popularidade, direitos de transmissão e propriedade do estádio.