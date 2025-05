O Krasnodar conquistou, este sábado, a Liga da Rússia pela primeira vez na história do clube.

Tormena (ex-Sp. Braga), Kevin Pina e Batxi (ex-Chaves) foram titulares na vitória por 3-0 sobre a equipa do Dínamo Moscovo. Kaio Pantaleão (ex-Santa Clara) saltou do banco de suplentes.

Ao entrar na 30.º e última jornada do campeonato russo, o título tanto poderia cair para o Krasnodar como também para o Zenit, que precisava de um deslize do adversário para sonhar com o título.

O Zenit venceu o Akhmat Grozny também por 3-0. Porém, o veredicto final ditou mesmo num momento histórico para a equipa do Krasnodar, que interrompeu uma série de seis títulos consecutivos da equipa do Zenit.

O Krasnodar terminou na liderança do campeonato com 67 pontos e o Zenit, por sua vez, estabeleceu-se no segundo posto com 66 pontos conquistados.