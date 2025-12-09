A seleção do Kuwait, treinada pelo português Hélio Sousa, foi derrotado nesta terça-feira pelos Emirados Árabes Unidos, por 3-1, na terceira e última jornada do Grupo C da Taça Árabe.

Em Doha, Al Gassani foi a grande figura da equipa dos Emirados Árabes Unidos, ao marcar os dois primeiros golos, aos 16 e 18 minutos, o primeiro de grande penalidade.

Já depois de estar em desvantagem numérica, por expulsão de Al Enezi (55 minutos), o Kuwait ainda conseguiu reduzir, aos 59m, por Al Hajeri. Os Emirados Árabes Unidos acabaram por fechar o resultado aos 66, por Giménez.

Com este resultado, os Emirados Árabes Unidos garantiram o segundo lugar no grupo, com quatro pontos, acompanhando a Jordânia, primeira, com nove, na qualificação para a fase seguinte.

O Kuwait terminou na quarta e última posição, com apenas um ponto, menos um do que o Egito. Fica pelo caminho.