A principal figura da seleção georgiana, Khvicha Kvaratskhelia, é um confesso adepto de Cristiano Ronaldo. Admitiu-o mais uma vez, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo entre a Geórgia e Portugal, realizado nesta quarta-feira.

«Não estou ansioso. Mas isto é uma coisa com que venho a sonhar, jogar contra o Ronaldo. O Ronaldo já não está a jogar na Europa mas está no nosso grupo e às vezes os sonhos tornam-se realidade. Espero vir de lá com a camisola do Ronaldo, espero que ele ma dê», disse Kvaratskhelia.

Relembre-se que o georgiano só chegou a Itália em 2022/23, quando Ronaldo já atuava pelo Manchester United e, posteriormente, pelo Al Nassr. O jogador do Napoli deu ainda a sua opinião sobre Rafael Leão, do AC Milan.

«O Rafael Leão é boa pessoa, é bom jogador, tenho muitíssimo respeito por ele. Desejo-lhe felicidades», disse.

Sobre o jogo, 'Kvaradona' lembrou que «tudo é possível», mesmo que a Geórgia tenha «1% de probabilidade de vencer».

«Na equipa portuguesa, todos jogam ao mais alto nível, são muito experientes e dão tudo. Nós respeitamos o adversário e já jogámos contra equipas muito boas e vencemos muitos desafios. Houve jogos que podíamos ter pontuado, mas os nomes não interessam, respeitamos todos, mas os nomes são tudo. Estamos aqui para vencer. Sabemos o que fazer amanhã para ter um bom resultado, não interessa quem entrar em campo por Portugal», concluiu.