Kyle Walker arrepende-se de ter rumado ao Milan: «Pela primeira vez fui egoísta»
Lateral inglês admitiu que não estava feliz em não ser opção no Manchester City
Lateral inglês admitiu que não estava feliz em não ser opção no Manchester City
Kyle Walker, lateral inglês que se juntou ao Burnley no verão deste ano, quebrou o silêncio sobre a saída do Manchester City. Em sete épocas e meia nos citizens, o jogador de 35 anos conquistou diversos títulos, entre os quais seis Ligas e uma Liga dos Campeões.
Em fevereiro deste ano rumou, por empréstimo, ao Milan. Partilhou o balneário, portanto, com João Félix e Rafael Leão. Foi também treinado por Sérgio Conceição.
O internacional inglês recordou a decisão de ir experimentar «novos ares». Opção pela qual demonstra arrependimento.
«Deveria ter saído? Olhando para trás agora, provavelmente não. Deveria ter ficado junto dos meus colegas, amigos e família. Mas, pela primeira vez, provavelmente na minha carreira, fui egoísta. Pensei em mim mesmo e queria jogar futebol. Eu não o via como uma má razão, mas eu não estava feliz em estar sentado no banco», começou por referir, em declarações à Sky Sports.
Walker assumiu sentir que tinha algo a provar. «Eu senti que ainda tinha um ponto a provar que consigo jogar futebol ao alto nível. Quando um clube como o Milan vem, eu não senti que podia rejeitar sabendo que estava no banco [do Manchester City]», concluiu.
Na presente temporada, o defesa rumou em definitivo para o Burnley, tendo sido até então titular totalista em sete encontros.