Kylian Mbappé voltou a assumir-se como grande figura do paris Saint-Germain, desta feita no triunfo deste domingo no «Le Classique» com o Marselha, que os parisienses venceram por 3-0. O avançado francês marcou dois golos e ainda deu uma assistência no Vélodrome, para regalo de Thierry Henry, antigo internacional gaulês, que agora é comentador televisivo.

«Quando ele está assim... Ele não estava na Taça, não perdeu contra o Marselha, então quis mostrar que ainda é ele quem manda e mais uma vez mostrou. É sempre o chefe, mete medo», disse Henry aos microfones da Amazon Prime Video.

Mbappé, de 24 anos, continua com excelentes números: esta temporada soma 29 golos em 29 jogos, além de sete assistências.

