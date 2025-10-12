Kylian Mbappé, francês de 26 anos, tem vivido uma arranque de temporada bastante produtivo no Real Madrid. Em dez jogos, o avançado já leva 14 golos e duas assistências.

Cumprindo o sonho de representar o Real Madrid, Mbappé voltou a deixar rasgados elogios a Cristiano Ronaldo. O capitão português, como é sabido, é o ídolo do agora camisola 10 dos «merengues». Um ideia que voltou a reforçar

«Cristiano sempre foi um modelo e um exemplo para mim. Tenho a sorte de falar com ele e receber conselhos que me ajudaram», começou por referir Kylian Mbappé em entrevista à Movistar +.

O jogador de 26 anos admitiu querer escrever a própria história na capital espanhola. No entanto, reconheceu Ronaldo como a figura do clube, almejando um algum dia chegar perto desse patamar.

«Penso que em Madrid Cristiano é o número um. É o jogador referência do Real Madrid. Fez muitas coisas e as pessoas, ainda agora, sonham com Cristiano por todas as coisas que fez. Mas eu quero conseguir o meu caminho por mim e espero que as pessoas sonhem comigo da mesma forma. Poderá ser um momento histórico para mim e para o Real Madrid», enalteceu.

Lionel Messi foi também tema de conversa num excerto da entrevista que já foi publicada. Mbappé admitiu nunca ter pensado jogar lado a lado com o argentino, como aconteceu no PSG. O esperado, confessa, seria terem sido rivais.

«Foi uma sorte jogar com Messi. Nunca pensei que ia jogar com ele na minha carreira. O meu sonho sempre foi o Real Madrid e não pensava em ir para o Barcelona. Pensava que ele iria ficar a vida toda em Barcelona e eu sabia que poderia ter a oportunidade de jogar contra ele», admitiu.

As forças do destino juntaram os jogadores na capital francesa. Partilharam balneário por duas épocas. Tempos de «ouro» como partilha Mbappé, que deixou rasgados elogios ao agora jogador do Inter Miami.

«Jogar com ele é muito especial e eu aprendi muito com ele. Por isso unicamente tenho de agradecê-lo por isso. Estive com ele por dois anos muito especiais. Ter a sorte de ter um jogador tão especial perto de ti para cada jogador é uma oportunidade de ouro», concluiu.