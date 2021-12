Presentes na gala dos Globe Soccer Awards, Kylian Mbappé e Robert Lewandowski foram confrontados sobre a possibilidade de os Mundiais se realizarem a cada dois anos. Apesar de este tema que dividir opiniões, a resposta dos dois avançados foi unânime.

«[O Mundial] É especial porque acontece a cada quatro anos. É a melhor competição do Mundo. Se começar a acontecer a cada dois anos pode cair no erro de ser algo banal. Ir a um Mundial pode ser algo que só acontece uma vez na tua carreira. Se querem ter qualidade e jogos com emoção, temos de respeitar a saúde e o descanso dos jogadores», disse o internacional gaulês.

«Temos muitos jogos durante o ano e semanas muito duras. Se queremos dar algo diferente aos adeptos, precisamos de descansar. Temos que olhar para o futuro. Se pensarmos num Mundial a cada dois anos, então o nível vai baixar. É impossível para o nosso corpo e para a nossa mente. Não vamos estar ao mesmo nível», disse o capitão da seleção polaca.

Recorde-se que a FIFA apresentou recentemente um estudo a demonstrar que o Campeonato do Mundo bienal pode significar um aumento significativo das receitas.