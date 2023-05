A revista norte-americana Forbes revelou esta terça-feira os cinco atletas com menos de 25 anos mais bem pagos do mundo.

O internacional francês Kylian Mbappé é o líder desta lista. Segundo a publicação, os ganhos do avançado atingiram um novo nível no último ano, fruto do novo acordo com o Paris Saint-Germain. Estima-se que Mbappé tenha encaixado cerca de 92 milhões de euros pelos contratos como jogador, além de mais de 18 milhões com acordos de patrocínios e investimentos fora de campo.

Neste top, composto por vários desportos, está também Erling Haaland, que em março celebrou um novo contrato com a Nike, que se prevê ser um dos mais vantajosos na história do futebol.

Estes valores, refira-se, englobam os salários e prémios ganhos entre 1 de maio de 2022 e 1 de maio de 2023, antes dos impostos.

