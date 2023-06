O internacional francês Kylian Mbappé garantiu que o Paris Saint-Germain já sabia desde o último verão que não pretendia ativar a extensão de contrato por mais um ano, até 2025.

O comunicado do jogador de 24 anos, enviado esta terça-feira à Agence France-Press (AFP), surge na sequência da informação do L’Equipe, que noticiou que o internacional gaulês enviou uma carta ao clube a informar que não tinha intenção de ativar a cláusula.

Mbappé destacou que a direção do clube parisiense foi informada desde «15 de julho de 2022 da sua decisão e a carta serviu apenas para confirmar o que já tinha sido previamente esclarecido verbalmente».

Mbappé e os seus representantes afirmam nunca mais terem «discutido este ponto com o clube durante o ano, exceto desde há 15 dias, para anunciar o envio da carta. Além disso, nenhuma possível nova extensão [do contrato] foi mencionada», lê-se ainda no comunicado.

«Depois de já ter afirmado publicamente nas últimas semanas que será parisiense na próxima temporada, Kylian Mbappé não pediu a sua saída neste verão, mas acaba de confirmar ao clube a não ativação do seu ano adicional», explicam os representantes do futebolista, que «lamentam que a receção desta carta tenha sido transmitida aos meios de comunicação e que essas trocas sejam divulgadas com o único objetivo de prejudicar a sua imagem e o bom andamento das negociações com o clube».

O anúncio verbal feito por Mbappé em 2022 surgiu, assim, apenas dois meses depois de o avançado ter renovado até 2024 com o clube – com opção por mais um ano – depois do forte interesse do Real Madrid.

Também esta terça-feira, o Le Parisien avançou que Mbappé quer deixar o PSG e mudar-se para o Real Madrid já neste verão. Segundo o jornal francês, a saída de Karim Benzema para a Arábia Saudita «mudou tudo» e o jogador de 24 anos colocou o mercado nas mãos do clube parisiense, que não terá ficado satisfeito com a carta de Mbappé.

Mais tarde, nas redes sociais, o avançado francês veio a público desmentir a notícia e garantir que vai jogar no PSG em 2023/24. «Mentiras. Já disse que vou continuar na próxima temporada no PSG, onde estou muito feliz», escreveu no Twitter.

