No final do triunfo diante do Lille (5-1), Kylian Mbappé, que termina contrato com o PSG em junho, assegurou que ainda não decidiu que rumo dar à carreira na próxima temporada.

«A minha decisão não está tomada», disse o atacante francês, antes de comentar o interesse do Real Madrid.

«Acho que jogar contra o Real Madrid [nos oitavos de final da Liga dos Campeões, em fevereiro e março] muda muita coisa. Mesmo estando livre para fazer o que quiser agora, não vou falar com o adversário ou fazer esse tipo de coisa. Mantenho o foco para vencer o Real e tento fazer a diferença. Depois, veremos o que acontece», explicou.

Mbappé apontou o quinto golo dos parisienses, já depois do português Danilo ter bisado na partida.