O diretor desportivo do Paris Saint-Germain, Leonardo, reafirmou na terça-feira a ligação do emblema francês ao futebolista Kylian Mbappé, garantindo que «jamais pensou» em deixar sair o jovem dianteiro para o Real Madrid no mercado de transferências de verão.

Por outro lado, Leonardo disse que os parisienses não ficaram contentes com o modo de atuação do clube espanhol.

«Nós jamais pensámos fazer tudo isto sem o Kylian. Não ficámos contentes com o comportamento do Real Madrid. Começar uma negociação por um dos melhores jogadores do mundo na última semana do mercado, criou uma situação que não gostámos. Fomos claros quanto à oferta feita. Não era suficiente, era menos do que o que nós pagámos. A última oferta que eles tinham falado nunca mais chegou. Não podes organizar um mercado em dois, três ou quatro meses e, depois, mudar os teus planos assim», afirmou, em declarações ao Canal+.

Leonardo mostrou-se ainda otimista quanto ao futuro de alguns jogadores do clube de Paris. «Messi, Neymar e Kylian não é uma coisa para um ano. O Kylian representa muitas coisas. Não só porque é francês ou um dos melhores do mundo. Ele tem uma forma de ser da qual gostamos e é um jogador fabuloso», apontou.