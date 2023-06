Kylian Mbappé, Paris Saint-Germain e Ream Madrid prometem ser os principais protagonistas da maior novela do mercado de verão.

O avançado francês já veio esclarecer que a carta enviada recentemente ao clube parisiense serviu apenas para informar oficialmente que não vai prolongar o contrato até 2025, depois de um alegado acordo verbal estabelecido no ano passado, e agora concedeu uma entrevista ao jornal italiano Gazzetta dello Sport, onde deixou a garantia de que não pediu para rumar ao Real Madrid.

«Não pedi nem para ser vendido, nem para ir para o Real Madrid. Apenas confirmei que não vou ativar a opção de estender o contrato por mais um ano [até 2025]. Nunca falámos em renovar com o PSG, mas estou feliz por ficar na próxima temporada», frisou Mbappé.

O atacante de 24 anos sublinhou que tem o «objetivo de ganhar tudo» e apontou o dedo aos problemas do PSG.

«Sabíamos que no Paris Saint-Germain havia deficiências pelas quais, mais cedo ou mais tarde, acabaríamos por pagar. Tens de aprender com os erros de cada época para não os repetir. Individualmente, ao longo de várias épocas, tenho-me mantido em níveis elevados. Quero continuar a progredir para estar sempre no topo», destacou.

«Messi não teve o respeito que merecia em França»

Mbappé lamentou ainda a saída de Lionel Messi. «Estamos a falar, possivelmente, do melhor jogador da história do futebol. Nunca é uma boa notícia quando um jogador como Messi sai. Pessoalmente, não entendo muito bem porque é que tantas pessoas ficaram tão aliviadas com a saída dele. Estamos a falar de Messi. Ele deve ser respeitado e em França não teve o respeito que merecia. É uma pena, mas é assim. Teremos de fazer o possível para substituí-lo.»

O internacional gaulês foi ainda desafiado a comparar a disputa que Messi e Cristiano Ronaldo mantiveram nos últimos anos com uma possível rivalidade com Erling Haaland.

«Isso acontece talvez a cada cinquenta anos, foi uma altura de exceção e espero que os adeptos tenham aproveitado. Tive a sorte de jogar contra o Cristiano e com o Leo. Aprendi muito com eles, sobretudo com o Messi nestas duas temporadas», vincou.

Mbappé abordou também o tema do racismo, defendeu que «não serve só lamentar», pediu «mais solidariedade entre os jogadores» e apelou que os futebolistas deixem o campo quando esses atos acontecem.

Kylyan Mbappé, refira-se, parte para a sétima temporada ao serviço do PSG, mas, caso não renove o contrato, fica livre para assinar um acordo com qualquer clube em janeiro de 2024.