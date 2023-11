Um dia depois da histórica goleada da França a Gibraltar, por 14-0, Kylian Mbappé, em entrevista à Telefoot, falou de vários temas relacionados com o futebol, recorrendo a Lionel Messi para explicar como tem vindo a evoluir nos relvados. Uma entrevista aberta do jogador do Paris Saint-Germain que só não quis falar sobre o seu futuro próximo.

«Quero que as pessoas falem da seleção nacional, temos conseguido muito bons resultados. Quero que as pessoas falem sobre isso e não sopre o meu futuro, teremos tempo para falar sobre isso. O meu futuro já foi muito falado em junho e isso ocupou uma boa parte do espaço da seleção francesa», destacou o jogador.

Mercado à parte, a entrevista permitiu a Mbappé falar de futebol e da forma como tem procurado evoluir em competição, recorrendo a Messi como exemplo. «Mesmo os melhores jogadores tiveram que mudar a sua forma de jogar. Eu joguei com o Leo [Messi]. O Leo mudou o seu jogo. O Leo que jogou em Paris já não era o mesmo que jogou em Barcelona e foi isso que lhe permitiu continuar a ganhar», destacou.

Mbappé, que chegou aos 300 golos na carreira, com o hat-trick a Gibraltar, insistiu depois nessa necessidade de continuar a evoluir para prosseguir na elite do futebol. «É o futebol que dita o seu tempo. Se não mudas, o futebol avança e cais no esquecimento. Mesmo os grandes jogadores tiveram de mudar coisas», acrescentou.

Na mesma entrevista, Mbappé também abordou o desentendimento que teve com o treinador Luis Enrique há uma semana. «Os meus companheiros e treinadores pedem-me sempre mais. Fico muito satisfeito por esperarem tanto de mim. Quero continuar a evoluir e a ajudar a equipa o melhor que possa», destacou ainda.