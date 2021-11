Com o póquer apontado este sábado ante o Cazaquistão, o futebolista de França, Kylian Mbappé, tornou-se o primeiro, ao fim de 63 anos, a marcar quatro golos num só jogo pela seleção de França.

Mbappé fez quatro dos golos da goleada gaulesa ante os cazaques. E se os tentos apontados aos seis, 12 e 32 minutos já faziam desse o primeiro ‘hat-trick’ do jogador do Paris Saint-Germain pela principal seleção, a contagem não ficou por aí e ficou completa ao minuto 87.

A última vez que um jogador tinha feito póquer pela seleção de França tinha sido Just Fontaine, hoje com 88 anos, no jogo de atribuição do terceiro e quarto lugares do Mundial de 1958.

Em Gotemburgo, na Suécia, Fontaine fez quatro golos no triunfo ante a Alemanha Federal, por 6-3, em junho de 1958.