Kylian Mbappé, que tem tido um longo «namoro» com o Real Madrid, termina contrato com o Paris Saint Germain no próximo verão e Javier Tebas confia que o avançado francês vai jogar no futebol espanhol em 2024/25.

«Convencido, convencido, não estou, mas é um destino para ele, certamente. No ano que vem, estará cá, com mais de 70 ou 80 por cento de certeza», confessou o presidente da Liga espanhola, numa entrevista à Movistar Plus que vai para o ar esta segunda-feira.

Num dos excertos já revelados da conversa, Tebas também apontou o que fez de errado desde que lidera o organismo.

«Não ter detetado certos problemas que o futebol espanhol tinha com o racismo, anteriormente. Estes incidentes com Vinicius Júnior, que trabalhámos, mas, possivelmente, deveríamos tê-los detetado, que é o que estamos a fazer esta temporada. Devíamos ter feito esse trabalho antes», lamentou.