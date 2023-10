A janela de transferências fechou há quase dois meses e as novelas de verão baixaram de tom, contudo, a gala da Bola de Ouro foi palco de mais um rumor de mercado.

A imprensa espanhola perguntou a Kylian Mbappé se iria rumar ao Real Madrid no próximo ano e a reação do avançado do Paris Saint-Germain foi, no mínimo, curiosa: um sorriso no rosto e um piscar de olho.

Ora este reação deixou a imprensa do país vizinho louca, tendo o vídeo do El Chiringuito se tornado rapidamente viral.

Recorde-se que Mbappé, eleito o terceiro melhor do mundo, tem contrato com o PSG até 2025 e já manifestou que não quer renovar.

Ora veja: