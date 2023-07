O presidente do Sindicato dos Jogadores de França (UNFP) deixou um aviso - em jeito de recado - ao Paris Saint-Germain devido ao caminho que o clube escolheu para pressionar o internacional francês a renovar contrato, com a exclusão do estágio no Japão.

«Se as duas partes não chegarem a um acordo para uma saída da crise, teremos de exigir o cumprimento dos contratos. Faremos de tudo para permitir que Mbappé treine normalmente, provavelmente até obrigando o clube a jogar com ele porque senão seria assédio. Passaria a ser ilegal em termos de direito laboral, alinhado por motivos que não são desportivos», afirmou Philippe Piat à RMC Sport.

O dirigente do Sindicato reconheceu que o PSG está protegido pelos regulamentos durante o mercado de transferências, mas tudo muda a 1 de setembro.

«É uma guerra de desgaste. A situação regulamentar permite ao clube fazer o que quiser com o seu plantel. Depois de 1 de setembro, as coisas têm de voltar atrás. Até terminar a janela de transferências, a 1 de setembro, não há problemas com o plantel. A lei permite ao clube gerir o seu plantel até um determinado momento. Depois disso, não podem fazer o que querem», concluiu.

Recorde-se que o PSG quer evitar que Mbappé saia a custo zero em 2024, mas o jogador já deu conta da indisponibilidade para prolongar a ligação ao emblema parisiense.