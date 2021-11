Que o futebolista Kylian Mbappé tem velocidade e é um perigo no um para um com os adversários, o mundo do futebol já o sabe. Tem também dotes hábeis e estes ficaram sublinhados com um golo extraordinário marcado esta sexta-feira, no treino de França, no Parque dos Príncipes.

O jogador do Paris Saint-Germain recebeu um cruzamento do lado direito e, de primeira, na área, em rotação corporal, atirou para o fundo da baliza, ao canto superior, de calcanhar. Uma maravilha para ver e rever. Quer se goste ou não de futebol.

A França recebe este sábado o Cazaquistão na sétima e penúltima jornada do grupo D de qualificação para o Mundial 2022 e uma vitória vale, desde já, o apuramento direto aos gauleses.