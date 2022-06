O futebolista francês Kylian Mbappé passou pelo estádio SoFi em Los Angeles, nos Estados Unidos, na terça-feira, tendo partilhado alguns momentos com o jogador de futebol americano Cooper Kupp, estrela dos Los Angeles Rams: o gaulês do PSG trocou a bola de futebol pela de futebol americano e o norte-americano fez o contrário.

Num desses momentos, Kupp tentou ensinar Mbappé como fazer rodar a bola de futebol americano. O jogador do PSG demorou a conseguir fazê-lo com as mãos, mas quando Kupp ensinou outra forma com os pés, Mbappé provou que tem habilidades.

Noutro momento técnico, Mbappé efetuou remates com a bola de futebol americano e até mostrou pontaria.

Ao contrário, Kupp também mostrou os seus dotes com a bola de futebol, dando alguns toques e fazendo troca de bola com o atleta francês.

Este foi um dos momentos de Mbappé durante as duas férias em solo norte-americano.