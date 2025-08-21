Associação de Futebolistas Espanhóis critica jogo da La Liga em Miami
Os futebolistas lembram que são «os principais atores» do desporto
A maior associação de futebolistas de Espanha critica a possível realização de um jogo da La Liga nos Estados Unidos da América, algo inédito na competição.
Perante a reiterada intenção da RFEF, a Real Federação Espanhola de Futebol, e da La Liga, em organizar o Villarreal-Barcelona do próximo mês de dezembro em Miami, nos Estados Unidos da América, a Associação de Futebolistas Espanhóis (AFE) emitiu um comunicado nesta quinta-feira.
A entidade reuniu-se com todos os capitães dos clubes da La Liga para discutir o assunto e acabou port divulgar um texto em que afirmam «estar unidos» e exigem «respeito e transparência» nesta matéria, já que dizem não ter sido consultados.
«Perante esta situação, consideramos que, devido à ausência de diálogo e de informação aos jogadores, o início dos trâmites de um projeto impulsionado pela Liga e aprovado sem qualquer informação pela Direção da RFEF, é uma falta de respeito para com os futebolistas, uma vez que implica mudanças a nível desportivo e uma deslocação como trabalhadores para fora do território nacional, no âmbito de uma liga nacional», pode ler-se no comunicado.
Por fim, lembram que os futebolistas são «os principais atores» do desporto. Esta ação da La Liga acontece já depois de a Supertaça espanhola ter acontecido na Arábia Saudita, nos últimos dois anos.
O Real Madrid já se mostrou contra a realização do encontro em Miami pois altera «o equilíbrio competitivo» e concede «uma vantagem desportiva aos clubes candidatos».