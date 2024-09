Más notícias para Dani Olmo. O médio que reforçou recentemente o Barcelona retirou-se com queixas do desafio com o Girona, neste domingo. Olmo marcou inclusive um dos golos dos culés (talvez o melhor) durante a vitória por 0-3.

Olmo foi submetido a exames médicos na manhã desta segunda-feira na Ciutat Esportiva de Sant Joan Despí, que confirmaram que sofre de uma lesão no bíceps femoral da perna direita.

Enquanto se aguarda uma declaração oficial do clube, a imprensa espanhola afirma que Olmo deverá ficar de fora durante um período a rondar as quatro semanas.

Olmo vai voltar a tempo do jogo com o Benfica, a 21 de janeiro, a contar para a Liga dos Campeões. Ainda assim, esta lesão interrompe um início de época promissor do espanhol, com três golos marcados.