Dividiu a formação entre Espanyol e Barcelona, antes de se destacar no futebol austríaco pelos golos que marcava. Jonathan Soriano já 'pendurou as chuteiras', mas está atento aos avançados da Liga espanhola, sobretudo aos que vão estar presentes no dérbi de Barcelona, que acontece este sábado.

«Um bom avançado numa equipa faz muito. O RDT está a mostrar que o Espanyol precisa dos seus golos, tiveram o [Raúl] Tamudo e agora têm o RDT. Gosto que existam avançados assim e que assumam esse papel», assumiu o antigo futebolista ao Mundo Deportivo, antes de se referir a Memphis Depay. «Ele é um grande jogador, mas não é um goleador, para mim o melhor goleador do dérbi é o RDT», sentenciou.

Soriano antevê «um jogo equilibrado porque o Barça não está num bom momento e um novo treinador chegou», além do «bom nível» a que o Espanyol se tem apresentado.

A partida deste sábado está agendada para as 20h00, no Camp Nou.